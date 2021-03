Mertens: 250° in Serie A con gol e la gioia per la caviglia guarita

Dries Mertens contro il Benevento torna titolare a distanza di due mesi e mezzo dall’ultima volta contro l’Inter, quando la caviglia lo tradisce tenendolo a lungo lontano dai campi di gioco.

Mertens però non ha perso l’istinto del goleador di razza e torna al gol segnando il gol del momentaneo 1-0 prima del raddoppio di Politano.

Per Mertens una doppia festa nella sua 250° partita in Serie A con la maglia del Napoli: ritorno al gol e caviglia sinistra che non gli ha dato problemi malgrado sia stata poi fasciata con il ghiaccio al momento della sostituzione dopo 82 minuti di gioco.

‘Ciro’ Mertens è tornato!

