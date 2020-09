Mertens a Dazn: “Gattuso voleva vincere la pri ma partita, assurdo giocare alle 12:30”

Il calciatore del Napoli Mertens ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata in trasferta contro il Parma.

“Giocare alle 12:30 è molto difficile e il campo non era in ottime condizioni. Abbiamo giocato bene anche nel primo tempo solo che abbiamo sbagliato troppi passaggi. Poi nel secondo tempo loro erano più stanchi e sapevamo che potevamo trovare più spazi.

Osimhen è entrato con lo spirito giusto, così come Petagna che può diventare un giocatore importante.

Gli obiettivi di Gattuso? Non ne abbiamo parlato ma lui voleva vincere la prima partita. Abbiamo lavorato bene per questo anche se ci siamo lamentati per l’orario.

Il mio primo obiettivo era vincere oggi e poi segnare e po abbiamo fatto”.

