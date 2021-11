Mertens a DAZN: “Giocata una delle nostre migliori partite, voglio restare qui”

Il calciatore del Napoli Dries Mertens ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro la Lazio al Maradona.

“Abbiamo giocato una delle nostre migliori partite ma ora dobbiamo continuare così. Ci saranno partite più difficili ma come abbiamo giocato oggi è perfetto.

Quale dei due gol il più bello? Non lo so non è facile lavorare quando torni da un infortunio.

Avevano ragione quando dicevano che non ero più il Mertens del passato, non mi dava fastidio perché toccava a me dimostrare il contrario.

Futuro? L’ho sempre detto voglio restare qui, più di questo non posso dire”.

