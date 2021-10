Mertens a Dazn: “Sono stati lunghi questi giorni di stop. Abbiamo messo tanto lavoro e stiamo facendo bene”

Ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante del Napoli, Dries Mertens che stasera contro il Legia Varsavia ha ritrovato una maglia da titolare a fine partita ha espresso la sua gioia.

“Sono stati lunghi questi giorni di stop, ma purtroppo gli infortuni in una carriera ci stanno. Problema risolto, oggi è stato bello essere di nuovo in campo.”

Sei andato vicino al gol, poi l’avete sbloccata comunque:

“Abbiamo giocato bene. Quando non arriva il gol vai un po’ a forzare, poi alla fine ce l’ha fatta Insigne.”

La gestione di Spalletti come la stai vivendo?

“Abbiamo messo tanto lavoro e stiamo facendo bene. Sono rimasto qua per lavorare di più quando c’era la pausa per le nazionali e quello mi ha aiutato, per questo potevo giocare oggi.”

