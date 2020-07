Mertens a KKN: “Gattuso carico per il Barcellona, possiamo portare un risultato storico”

Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in diretta, per parlare del percorso fatto dal Napoli, del rinnovo e della sfida al Barcellona.

“Ciro” Mertens si lascia andare e parla a tutto tondo di tanti argomenti. Di seguito il suo lungo intervento:

“Sto un po’ meglio fisicamente. Sabato è una partita importante, quella contro la Lazio. Barcellona? Sì, dobbiamo essere fiduciosi e pronti per questa partita perché può succedere di tutto. Sullo stadio vuoto, la prima volta che ho giocato a porte chiuse era strano; ora invece siamo già un po’ più abituati ed è più facile.

Sui problemi a Barcellona per il Coronavirus, non ci si devono fare troppi problemi. Si deve giocare e basta. Gattuso è molto carico e ci sta spronando.; se non si è convinti di questa partita non so perché si gioca a calcio. Dobbiamo andare lì per fare bella figura e per portare un risultato storico.

Ho aspettato un po’ di tempo per il rinnovo ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Come immagino il futuro? Sento spesso delle voci che mi vogliono dirigente al Napoli ma il mio futuro è sabato, Napoli-Lazio. Io ho altri 2 anni qui, speriamo 3, voglio essere importante per la squadra e per i giovani, aiutarli a crescere. Voglio aiutare Osimhen ma possiamo anche giocarci insieme, possiamo fare di tutto.

Sempre difficile venire da un altro paese, non conoscendo anche la lingua; in questi momenti dobbiamo essere squadra ed aiutarlo ad ambientarsi. Su Napoli.. Napoli è una città bellissima, ma ne ho già parlato tanto di questo e penso che non ho più bisogno di parlarne.“

