Mertens a Sky: “Col Milan vittoria importante ma ora bisogna pensare alla prossima”

“E’ stata una vittoria molto importante, ma la voglio dimenticare più velocemente possibile, perché ci aspetta una partita prima della sosta e dobbiamo vincere. L’allenatore ha fatto il suo, ma dobbiamo dire che un giocatore come Juan Jesus ha fatto una partita incredibile nonostante non avesse giocato tanto. I giocatori sono stati bravi a fare una partita così. Non è solo l’allenatore, ma anche ai giocatori vanno fatti i complimenti: perché hanno fatto una bellissima partita”.