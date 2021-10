Mertens a Sky: “Dobbiamo continuare così. Osimhen? Sta facendo cose incredibili”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della bella vittoria contro il Legia Varsavia.

“Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare cosi. Anche oggi una bella partita e la chiudiamo con un 3-0. Partita speciale, sono felice dopo 4 mesi in cui non ho giocato. Penso che vogliamo vincere tutte le partite. Oggi la palla non voleva entrare, poi alla fine abbiamo fatto il primo gol e si è vista tutta la nostra qualità.

Su Osimhen: Aveva un po di difficoltà sulla lingua, ha avuto un infortunio. L’ho aiutato un po, sta facendo cose incredibili e lo sto aiutando perchè è predisposto e vuole imparare.

Prepariamo bene le partite e fisicamente stiamo bene.

Napoli più forte in cui ho giocato? Difficile, non lo so. Continuiamo così, non facciamo paragoni. Abbiamo una squadra più lunga e questo può fare la differenza.

Sul ruolo: “Penso che oggi ho dato tutto e di rubare tutte le palle. Volevo fare gol ma non rho fatto, ma sono contento. Mi piace giocare davanti, ma anche dietro. Dobbiamo dare tutto”.

