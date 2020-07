Mertens a Sky: “Il gesto dopo il gol Callejon lo merita

Ai microfoni di Sky, dopo la vittoria contro il Genoa, è intervenuto Dries Mertens, autore del primo gol azzurro, che ha analizzato la partita.

Di seguito le sue parole:

“Stiamo facendo meglio il lavoro e sappiamo di più cosa dobbiamo fare e si vede anche in campo. Avere i giocatori freschi è importante. Io ho giocato 7 anni con Callejon e sapendo che può essere che va via e mi fa un po’ male e sapendo che lui rimane qua giocando gratis, che tiene molto alla maglia e alla squadra; mi ha detto che non ci voleva lasciare penso che è un esempio straordinario; penso che dopo un gol merita questo.

Non esageriamo con il fatto della dedica, siamo contenti di questa sua scelta (di Callejon) soprattutto quando è una scelta positiva.“

