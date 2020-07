Mertens a Sky: “Immobile? Spero non batta il record di gol di Higuain”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile.

La punta biancoceleste ha messo a segno, finora, 35 gol in campionato e, con una rete nel prossimo match contro il Napoli, eguaglierebbe il record di Gonzalo Higuain, che nel 2015/2016 segnò 36 reti. “Immobile sta facendo bene già da tanti anni. E’ un giocatore fortissimo. Sono contento per lui. Speriamo sabato non batta il record di Higuain, vorrebbe dire che ha segnato contro di noi” .

Comments

comments