Mertens a Sky: “Se avessi segnato il 2-0 la partita sarebbe cambiata. Stiamo lavorando bene”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha commentato il pareggio ottenuto sul campo dell’AZ Alkmaar ai microfoni di Sky Sport.

Il belga è stato decisivo, realizzando il gol del momentaneo vantaggio azzurro: “Io ritrovato sottoposta? Oltre al gol ho avuto una seconda occasione in cui avrei potuto fare meglio, sarebbe stata un’altra partita. Sono cose su cui bisogna lavorare. Il mister fa bene ad arrabbiarsi, perché oggi voleva la vittoria, potevamo ottenerla e non ci siamo riusciti. Noi comunque lo seguiamo in tutto ciò che ci dice, e credo che a questa squadra manchi poco per essere al meglio. Senza quel punto di penalizzazione saremmo al secondo posto con una partita in meno, quindi stiamo facendo bene.

Napoli forte come quello di Sarri? Difficile da dire, stiamo cercando il nostro modo di giocare e provando diversi moduli. Inoltre ci sono molti giocatori nuovi, come Osimhen, che è molto molto forte ed è un peccato si sia fatto male. Noi comunque stiamo facendo bene, abbiamo battuto contro la Roma e anche con il Milan avremmo meritato qualcosina in più, siamo primi in un girone di Europa League molto difficile. Questa squadra deve acquisire più consapevolezza della sua forza e puntare a vincere tutte le partite.

Ruolo? Ormai non lo so più (ride, ndr). Scherzi a parte, mi sto divertendo perché giochiamo il calcio che mi piace, con la palla. Nel primo tempo, giocando come sappiamo, abbiamo fatto bene, mentre nella ripresa abbiamo sofferto un po’ di più. Io sono felice dei tre gol nelle ultime quattro partite, perché posso aiutare la squadra”.

Comments

comments