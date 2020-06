Mertens: “Abbiamo dimostrato la nostra voglia di vincere, amo il Napoli e Napoli”

Il calciatore del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai dopo la vittoria della Coppa Italia.

“Quando giochi a Napoli è una cosa speciale per i tifosi e tutto. Oggi abbiamo vinto come squadra, per la preparazione iniziata in quarantena ed è da lì che abbiamo vinto.

Multe? Non ho sentito quello che ci ha detto De Laurentiis, vediamo.

Rinnovo? Ho pensato tanto e dopo penso che il gruppo e l’allenatore col suo staff spettacolare e i giocatori e dopo c’è la città. Per me la quarantena era una vacanza, io stavo bene e lì ho firmato il contratto.

Gattuso ci ha dato un palleggio che va bene con la nostra squadra, più con un 4-3-3. Con Ancelotti quando abbiamo giocato in Champions abbiamo fatto bene. Penso che oggi abbiamo dimostrato di avere tanta voglia di vincere.”

Comments

comments