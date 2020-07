Mertens: “Amo tutto di Napoli! Avrei voluto vivere ai Quartieri Spagnoli”

Dries Mertens ha parlato in un’intervista sulle pagine de Il Mattino. Ecco un breve passaggio dove “Ciro” mostra il suo amore per Napoli.

“La città di Napoli? Si dice che ci si innamora dei difetti e pure se ce ne sono io non toccherei nulla. Lascerei tutto com’è. Io sono innamorato di tutto quello che c’è qui, dall’atmosfera che si respira al centro storico e ai Quartieri spagnoli dove pure mi sarebbe piaciuto andare a vivere, ai tramonti di Posillipo. Io parlerei per ore di Napoli, non mi stanca mai farlo”.

QUI altri passaggi dell’intervista che potete trovare, nella versione integrale, sulle pagine de Il Mattino.

