Mertens ancora dolorante alla caviglia, ma ci sarà. Novità su Manolas

Dries Mertens ci sarà contro la Fiorentina, ma dovrà convivere con il dolore alla caviglia sinistra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

“Desta qualche preoccupazione Mertens. Il belga ancora avverte un po’ di dolore alla caviglia sinistra. Qualcosa col quale dovrà convivere per un periodo, perché un giocatore con le sue caratteristiche spesso agisce sui cambi di direzione. Ma Dries vuole esserci contro la Juve e stringerà i denti domani per giocare almeno un tempo. E a proposito di buone nuove, ecco che potrebbe recuperare più in fretta Manolas, già domani”.

Il pezzo integrale, a firma di Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport.

Comments

comments