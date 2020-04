Mertens, batti un colpo: Chelsea ed Inter alla porta, ma il Napoli spera nel rinnovo

Dries Mertens è in scadenza di contratto ed il Napoli ha messo sul piatto la sua offerta. Intanto le voci di mercato corrono dall’Italia all’estero.

Il Napoli attende segnali da Dries Mertens. Il giocatore belga è in scadenza di contratto (30 giugno 2020) e nonostante i 33 anni (da compiere il 6 maggio) è al centro di un turbinio di voci di mercato difficili da verificare ma che, di certo, fanno un po’ tremare le certezze dei tifosi azzurri e della dirigenza.

L’offerta del Napoli è sul piatto, il primo marzo, in pranzo con l’attaccante, De Laurentiis ha fatto la sua offerta: due anni di contratto a 4 milioni e mezzo, più 2 e mezzo alla firma, più i bonus obbiettivi. Infine, una clausola per un contratto dirigenziale al termine dei due anni. Ma da allora, le parti non si sono più aggiornate e, in questo silenzio, si affollano le voci.

In pole position, pare, ci sia l’Inter che prova a convincere Mertens con il forte sponsor di Lukaku (compagno di Dreis nella Nazionale Belga). La proposta è leggermente superiore a quella del Napoli: 5 milioni a stagione per due anni, più 3 milioni alla firma. Ma sulla proposta nerazzurra aleggia, stando alle voci, la “questione morale” di un Mertens restio a scegliere una nuova divisa, in Italia, dopo quella azzurra.

E intanto, con Monaco e PSG che ci pensano ma neanche troppo, un’altra opzione arriva dalla Premier League. Il Chelsea aveva già provato un ammiccamento a gennaio ed ora pare sia tornato alla carica allettando il belga con la prospettiva di un posto praticamente certo in prima squadra (perderà a fine contratto Giroud) in quello che è probabilmente il campionato più interessante d’Europa.

La speranza del Napoli è l’amore che Mertens non ha mai mancato di mostrare per la città ed il rispetto per la società di cui è diventato simbolo. Si resta in attesa, tra voci e prospettive.

