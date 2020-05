Come anticipato un paio di giorni fa su questi lidi sulla situazione che sta tenendo banco in questi giorni, Dries Mertens ancora non ha firmato con nessuno.

Con il belga è ancora tutto in ballo e, nonostante le voci contrarie a noi, risulta ancora che Mertens non abbia preso nessuna decisione in merito. Le possibilità che “Ciro” rimanga a Napoli, quindi, sono ancora buone.

Comments

comments