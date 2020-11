Mertens: “Difficile da spiegare le emozioni. Maradona importante per Napoli”

Dries Mertens, dopo la vittoria contro il Rijeka, si è fermato ai microfoni di Sky per parlare della partita di questa sera e di Maradona.

Il belga ha avuto difficoltà ad esternare le emozioni della serata. Di seguito le sue parole:

“Molto brutto questo momento per me, ma non riesco a non pensare a tutte le persone di Napoli. Penso che Maradona sia stato importante per il club, per la città e per tutto il Sud. Dobbiamo essere sempre positivi perché lui ci lascia, ma noi dobbiamo ricordare i bei ricordi suoi; l’ultima immagine che ho è quella di lui che amava il calcio, con il sorriso e faceva qualcosa di bello.

Le scuse sono per il nome mio accostato al suo e questo non si può fare. Oggi era una partita difficile per fare bene e proviamo a vincere anche domenica contro la Roma; non era facile per quello che è successo ma anche per l’avversario, noi l’abbiamo fatto. Difficile spiegare l’importanza della maglia; dobbiamo andare avanti perché lui ha lasciato bei ricordi, oggi era un po’ dura mettere la maglia. Difficile da spiegare.“

