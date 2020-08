Mertens è il re dei gol europei del Napoli

Dries Mertens si conferma capocannoniere del Napoli anche per quanto riguarda i gol segnati nelle competizioni europee in azzurro.

“Ciro” infatti ha segnato ben 26 gol in totale tra Europa League, Champion’s League e partite di qualificazione di Champion’s League in azzurro. Notevole anche il totale degli assist fatti tra le varie competizioni: 20.

Insomma, il belga domani sera contro il Barcellona può essere l’arma decisiva per il Napoli in Europa, ancora una volta. E come ha già ampiamente dimostrato anche nella partita di andata al San Paolo.

Comments

comments