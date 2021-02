Mertens e quella voglia matta di giocare…già giovedì

Finalmente Mertens è tornato a Napoli e, subito in mattinata, a Castelvolturno.



Tampone di routine e primi test individuali. Taglio di capelli e un grande sorriso ma soprattutto la voglia di giocare. Addirittura avrebbe voluto allenarsi con i compagni ma, ovviamente, non è stato possibile, se ne parlerà domani se il tampone darà esito negativo.

Le sensazioni comunque sono buone e se tutto procederà nel modo giusto, Mertens potrebbe scendere in campo già giovedì in Europa League anche se soltanto per una manciata di minuti.

