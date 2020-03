Mertens, frenata sul rinnovo: tre big sul belga che riflette, ma il Napoli resta la prima opzione

Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Ecco le ultime come riportato da Il Mattino.

Quattro milioni all’anno per altri due anni. Dal Napoli la proposta a Dries Mertens è arrivata forte e chiara e, secondo le ultime indiscrezioni, l’offerta per il rinnovo di contratto sarebbe stata accettata dall’attaccante belga. Ma l’edizione odierna de Il Mattino, malgrado quell’incontro di inizio marzo tra il giocatore e il presidente De Laurentiis, spiega come non sia ancora certo che il futuro dell’ex PSV sia ancora azzurro.

CLUB ALLA FINESTRA – Il quotidiano fa sapere che ci sono tre club importanti che, tutt’altro che frenati dalla carta d’identità, stanno provando a rilanciare, mettendo la pulce nell’orecchio di quello che per tutti a Napoli ora è ‘Ciro’. Si parla addirittura di una richiesta del giocatore ad altri club pari a 6 milioni a stagione d’ingaggio più un bonus alla firma cospicuo. Sulle sue tracce ci sono, imperterriti, Chelsea, Inter e Atletico Madrid. Il rinnovo col Napoli, comunque, resta l’opzione più vicina e dal club sono convinti che la mossa di De Laurentiis ai primi di marzo si rivelerà decisiva.

Comments

comments