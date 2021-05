Mertens, gli auguri della moglie Kat: “Auguri al mio migliore amico, ti amo come mai prima di ora”

Nel giorno del suo 34esimo compleanno, sono tantissimi gli auguri “social” ricevuti da Dries Mertens, compresi quelli della moglie Kat Kerkhofs.

“Oggi celebro il migliore amico che abbia al mondo. Dopo tutti questi anni, con i nostri spettacolari alti e i nostri a volte ancora più spettacolari bassi, posso onestamente dire che ti amo, in questo momento, come non ti ho mai amato prima. Sei la mia anima gemella, buon compleanno maritino”. Questo il bellissimo messaggio scritto dalla bionda signora Mertens sulla propria pagina Instagram.

