Mertens, il centravanti che non c’era adesso c’è –Il calcio ha uno scopo, un solo unico scopo: Fare gol.



Tutti possono segnare e la storia racconta che gol pesanti li hanno fatti anche i portieri ma per natura segnano gli attaccanti.

I bomber sono spariti per troppo tempo dai tabellini delle partite giocate dal Napoli.

Osimhen, Mertens e, per ultimo, Petagna, caduti come foglie portate via dal vento di questa stagione burrascosa.

Quando pensavi di averli ritrovati il destino crudele te li ha portati via di nuovo, prima Mertens, poi di nuovo Osimhen.

Però Ciro ora è tornato per restare e giocare.

Complicati sono stati questi lunghi mesi, d’altra parte chi potrebbe facilmente rinunciare al recordman di gol della propria storia?

Un assaggio nella partita con il Grandada e la maglia da titolare nel derby con il Benevento.

Mertens dovrà raggiungere la forma migliore ma avere un terminale offensivo è già tanta roba.

Perché il calcio è sempre una faccenda di gol.

