Mertens: “Io, Insigne e Koulibaly aiutiamo i più giovani, è il nostro dovere. Questa città ti dà qualcosa di speciale”

“Sono arrivato giovane, abbiamo tanti giovani ora. Non è facile perchè quando arrivai io non fu facile. Poi con l’esperienza puoi crescere, quando io sono arrivato c’era Hamsik, lo guardavo ed era il simbolo di Napoli. Stessa cosa Paolo Cannavaro, io guardavo loro. Io penso che i ragazzi che arrivano oggi guardano me, Insigne o Koulibaly. Se tu pensi a Napoli pensi a questi giocatori. Ai miei tempi erano Hamsik, Cannavaro, che da tanto tempo giocavano a Napoli e sapevano di cosa stavano parlando.