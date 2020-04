Mertens-Milik, nessuna chiusura. Discorso rinnovi ancora aperto: le ultime

Dries Mertens ed Arek Milik al centro delle voci di mercato in attesa dei rinnovi. Ecco quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Continua a tenere banco la situazione di Dries Mertens e di Arek Milik: due rinnovi che non arrivano e su cui si rincorrono voci di mercato con una certa insistenza. In particolare, però, fonte di speculazioni è proprio la situazione dei contratti e dei rinnovi che stentano ad arrivare.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, però, rassicura i tifosi del Napoli riferendo che non risultano franate sui rinnovi dei due giocatori, il tavolo è aperto per entrambi. Si discute, ovviamente, ma già nelle prossime settimane si capirà l’evoluzione del “caso”. In caso di mancato rinnovo, Mertens andrebbe via a parametro zero, mentre Milik sarebbe ceduto.

Comments

comments