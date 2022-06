Mertens, non ci sono novità nell’immediato per il rinnovo

Su Dries Mertens non risultano novità nell’immediato, non ci sono certezze in nessun senso sulla sua situazione.

Il fatto che il contratto scada il 30 giugno, non vuol dire che non se ne potrebbe parlare anche successivamente. Questo a meno che il belga non trovi un’altra soluzione. Comunque, la permanenza o meno di Mertens non determinerà, in assoluto, l’arrivo di Deulofeu, operazione più legata all’eventuale uscita di Ounas.

Comments

comments