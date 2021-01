Mertens pronto a tornare: la Fiorentina nel destino per scatenarsi nel girone di ritorno

Dries Mertens pronto a tornare in campo per il suo debutto nel 2021 al Maradona nella gara di domani contro la Fiorentina.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

“Il primo gol, e sembri non si scordi mai, si perde quasi tra le pieghe della memoria: 30 ottobre 2013, siamo nella sua prima vita, da esterno, e Mertens esce dalla fascia, va nel cuore del campo, palleggia, dialoga con el Pipita, e poi, zac, fa 2-1 per il Napoli a Firenze. Il viaggio alle origini di Ciro è un tour che riconduce tra i capolavori dell’arte: centotrenta pennellate d’autore che stanno per sfilare di nuovo nel Diego Armando Maradona, il suo stadio, dal quale è uscito il 13 dicembre scorso, e che stavolta ritrova (probabilmente) dall’inizio.

Mertens ha una tendenza tutta sua, che sistematicamente (tranne in due circostanze) ha replicato: si scatena nel girone di ritorno, quando entra nella parte di se stesso, dimentica una fase iniziale normalissima e si trascina su livelli eccezionali. E’ da gennaio in poi che la sua media s’impenna, raggiunge vette inesplorate in quella esistenza da ala che l’ha accompagnato per un po’. E Mertens è cambiato, e in che modo, nell’inverno del 2017 quando si è proiettato in questa sua sfarzosa dimensione lasciandosi dondolare dalla sua natura gioiosa e ne ha segnati novantasei (96) smentendo la teoria iniziale sulla sua investitura da falso nueve“.

L’articolo completo, a firma di Antonio Giordano, sulle pagine del Corriere dello Sport.

