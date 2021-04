Serata speciale per Dries Mertens condita dalla commozione al momento del gol.

Mertens con il gol segnato alla Lazio raggiunge con 102 gol Vojak in testa alla classifica dei marcatori del Napoli in Serie A.

Dopo il gol ‘Ciro’ non riesce a trattenere le le lacrime che però non sono per il gol segnato ma per la dedica alla nonna paterna scomparsa pochi giorni fa.

