Mertens, rinnovo e futuro da dirigente: si attende l’annuncio in settimana

Dries Mertens trova l’accordo per il rinnovo con il Napoli. Sul tavolo nuovi bonus e, soprattutto, una scrivania già pronta a Castel Volturno.

Dries Mertens si legherà definitivamente al Napoli.

Questa l’indiscrezione filtrata attraverso i vari quotidiani sportivi, da Repubblica al Corriere dello Sport, fino alla Gazzetta. Il giocatore belga si sarebbe finalmente convinto ad accettare l’offerta del Napoli dopo l’aggiunta di un nuovo bonus ma, soprattutto, dalla prospettiva di un futuro dopo il ritiro dal campo.

Accordo biennale con premio alla firma, più un nuovo bonus da 500 mila euro se il Napoli riuscisse ad agganciare la Champions in questa stagione (se riprenderà, ovviamente). In più, un posto assicurato da dirigente che pare essere stata la prospettiva decisiva per convincere Mertens a firmare e rinunciare all’offerta dell’Inter.

Una scelta di cuore, attesa da tempo, per un giocatore che ha sempre mostrato il suo amore per la città e per i tifosi azzurri.

