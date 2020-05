Mertens sempre più napoletano, la gioia del promotore dell’ #meritiamounfinalediverso

Mertens e il Napoli sempre più vicini a quello che potrebbe essere un matrimonio a vita tra il calciatore e la maglia azzurra. La gioia dell’Amministratore della pagina Instagram @napoletiamo_ Denis Iannarella.

Ciao Italia, volevo ringraziarti per avermi concesso questo piccolo spazio.

Dopo le incessanti voci riguardanti l’imminente addio di Mertens, accostato sempre più’ al nerazzurro Interista, nel pomeriggio di. Venerdì 15 Maggio durante una telefonata dai toni rassegnati, fatta a mio fratello Valentino, abbiamo deciso di non restare inermi di fronte a ciò che ci veniva propinato dai diversi media.

Il timore è nato dal fatto che in un momento come questo, affievolito da incertezze per cause di forza maggiore, le sorti di un giocatore simbolo della storia del club potessero passare quasi in secondo piano senza ricevere il giusto riconoscimento. Avendo stretto un simbolico accordo di collaborazione via Whatsapp, con quindici profili tra i più seguiti e attivi nel panorama social azzurro, ho ideato e proposto l’utilizzo dell’hashtag. #MeritiamoUnFinaleDiverso spiegando dettagliatamente ai partecipanti il senso del messaggio da emanare ai nostri follower.

L’operato de i ragazzi è stato fondamentale, in breve tempo una moltitudine di grafiche auto prodotte hanno intasato le nostre chat e successivamente dopo aver optato in maniera democratica per la migliore, abbiamo iniziato un conto alla rovescia, con l’obiettivo delle ore 21.00;

deadline per dare inizio alle danze. Il risultato è stato straordinario, il giorno seguente tantissime testate e diverse emittenti hanno citato in maniera importante il progetto. Il monito ad un “finale diverso”, è nato per lasciare spazio a diverse interpretazioni dando voce, anche a chi ormai rassegnato dall’ipotetico addio, restringimenti permettendo, avesse avuto semplicemente il desiderio di salutare il più grande marcatore della storia della società, in modo molto più caloroso, rispetto a quanto riservato a Marek Hamsik, simbolo dell’era ADL. E’ gratificante l’idea di pensare di aver sciolto le ultime riserve nella querelle. E mi rende davvero orgoglioso che questo sia diventato il leitmotiv della mobilitazione d’amore nei confronti di Dries Mertens, il quale dopo il meraviglioso gesto nei riguardi di Umberto, ragazzo vittima di bullismo, continua sempre più ad entrare empaticamente nei cuori dei tifosi azzurri. La trattativa per il rinnovo sembra quasi esser giunta al termine, il folletto belga continuerà a deliziarci ancora per le prossime due stagioni. La mia speranza è che un lieto fine giunga anche per Jose Callejon, giocatore eccezionale che nelle ultime 7 stagioni indubbiamente, è stato simbolo di spirito di sacrificio e dedizione.

(Le pagine Instagram che hanno collaborato: @spondazzurra , @solonapolitm , @sangue_azzurro, @sscnapoli24h, @all_sscnapoli, @sscnapolifl , @napolesani , @napolisoccer24h , @calciomercato.napoli , @naponly , @noi_azzurri , @sgalopparecomehysaj , @sscnapoli_h24 )

Grazie infinite.

Comments

comments