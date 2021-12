Mertens sempre re del gol: raggiunto anche Sallustro

Con il Sassuolo Mertens ha segnato il suo quarto gol consecutivo in questo campionato.

Proprio grazie alla rete segnata al Mapei Stadium Mertens ha raggiunto quota 140 gol in azzurro rafforzando così la sua leadership nella classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi in tutte le competizioni.

Già leader della classifica dei marcatori di Serie A del Napoli con 106 gol e di quella dei marcatori europei sempre del Napoli con 28 gol, Mertens ha raggiunto la vetta anche di un’altra classifica speciale.

Infatti Mertens con 106 gol in campionato ha raggiunto Sallustro in testa alla classifica dei marcatori azzurri di tutti i campionati (quindi non solo in Serie A) giocati dal Napoli nella sua storia.

