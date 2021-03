Il Napoli di Dries Mertens questa sera sarà impegnato a Roma contro una delle vittime preferite del folletto belga con la 14.

Sono infatti 7 le reti segnati da Mertens ai giallorossi in carriera. Poche le squadre contro cui ha fatto meglio.

Ma non è finita qui. Il numero 14 azzurro è anche a due sole reti dalle 100 in maglia azzurra in Serie A, chissà se contro i giallorossi potrà arrivare una doppietta.

