Mertens: si allungano i tempi di recupero

Si allungano i tempi di recupero per Dries Mertens che resterà ancora in Belgio per continuare la riabilitazione alla caviglia sinistra.

Era stato ipotizzato un suo ritorno a Napoli addirittura questo mercoledì ma evidentemente ci vorrà ancora del tempo per vederlo a Castel Volturno.

Ricordiamo che l’attaccante azzurro h già trascorso alcuni giorni in Belgio durante la sosta natalizia per poter recuperare dall’infortunio subito contro nel match contro l’Inter. Dopo il rientro in campo sono riaffiorati degli evidenti dolori alla caviglia sinistra che lo hanno costretto ad uscire in anticipo dal terreno di gioco nella partita di Coppa Italia giocata contro lo Spezia.

