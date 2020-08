Mertens torna titolare contro la Lazio e convince tutti nelle pagelle

Nella partita di ieri sera contro la Lazio, l’ultima di questa stagione di Serie A, Mertens è tornato titolare nell’attacco del Napoli.

Un ritorno da titolare che ha convinto tutti nelle pagelle uscite oggi, tant’è che “Ciro” Mertens risulta tra i migliori in campo. Per la Gazzetta dello Sport è da 6,5 e risulta prezioso per la squadra, anche se tira pochissimo in porta. Il Corriere dello Sport ed il Corriere della Sera, invece, gli danno mezzo voto in più, 7, e sottolineano il rigore procurato e l’assist che ha portato al terzo gol azzurro.

Mauro Guerrera, nelle sue pagelle, ha dato al belga un netto 6,5 con la seguente valutazione:

MERTENS: 6,5 – Tanto movimento ma ha avuto pochi spazi per cercare il gol. Si procura il rigore e si fa notare anche per alcuni importanti ripiegamenti difensivi poi fa anche l’assist del terzo gol. Fisicamente sta bene e questo è incoraggiante in vista della Champions.

Comments

comments