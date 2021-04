Mertens, tre gol in due partite: è in vantaggio su Osihmen per la Juve

Dries Mertens in vantaggio su Osimhen per il posto da attaccante titolare nella partita di domani contro la Juventus.

Gattuso ha preso una decisione: contro la Juventus sarà Mertens il centro dell’attacco del Napoli. Una scelta che, secondo quanto riportato da tutti i quotidiani sportivi in edicola oggi, è dovuta a due motivi, il primo è il momento che sta attraversando Ciro, con tre gol nelle ultime due partite. Il secondo invece è il ritorno di Piotr Zielinski sulla linea dei trequartisti, così che Osimhen dovrà partire dalla panchina, pronto ad entrare a gara in corso per sfruttare gli spazi in campo aperto contro avversari più stanchi.

