‘Mes que un Club’, storia di una squadra diventata una potenza mondiale

Siamo sempre più vicini a Napoli-Barcellona, gara in programma martedì e valida per gli ottavi di finale di Champions League.



La Storia: Il Barcellona è stato fondato nel 1899 da un gruppo di calciatori svizzeri e britannici guidati da Hans Gamper. Il club catalano milita nella Primera Division spagnola dalla prima edizione del 1928/29 e non è mai retrocesso in Segunda Division nella sua storia. Il Barcellona, inoltre, è il club più titolato di Spagna (74 trofei ufficiali) a cui vanno aggiunti i 20 trofei internazionali ed il record di essere l’unica squadra al Mondo ad aver fatto il Sextuple, ovvero la vittoria di sei trofei nel corso di un anno solare. Il Barcellona non si ferma solo calcio dato che è attiva anche nella pallacanestro, nel calcio a 5, nella pallamano, nell’hockey su pista, nell’hockey su pattini in linea e nel football americano.

Colori e Simoboli: Esistono varie versioni riguardo l’origine dei colori del Barcellona. La più credibile è che Gamper abbia usato una maglia con i colori blu e granata nella prima partita della sua squadra. Sono ancora fonte di dibattito i motivi di questa scelta perché c’è chi pensa che abbia preso i colori dal Basilea e chi invece pensa li abbia presi dallo stemma del Canton Ticino, regione natale di Gamper. Lo stemma attuale risale al 1910 e fu inventato da Carles Comamala, ex calciatore del Club. Lo stemma del Barcellona sottolinea il legame di appartenenza alla città e alla Catalogna.

Stadio: Dopo Anfield, il Napoli in questa stagione giocherà in un altro tempio del calcio. Il Camp Nou, infatti, con una capienza di 99354 posti è lo stadio più grande d’Europa ed è anche uno dei quattro ‘Stadi a Cinque Stelle’ secondo l’UEFA. Lo stadio, edificato nel 1957, ha subito diverse modifiche nel corso del tempo: adesso, infatti, contiene al suo interno il museo ufficiale del Club che è anche il museo più visitato della Catalogna. Entro il 2024 lo Stadio sarà rimodernato aggiungendo la copertura a tutti i settori e aumentandone anche la capienza. Il progetto è visibile in miniatura all’interno del museo.

Società: Come recita il loro slogan, il Barcellona è molto più di un club. Oltre a rappresentare l’identità forte della Catalogna nel Mondo, i Blaugrana sono una potenza economica Mondiale. L’attuale presidente è Josep Bartomeu ma nel consiglio d’amministrazione del club sono presenti più di 600 soci che potranno diventare presidenti mediante elezioni. Nonostante un’annata fatta da alti e bassi, il Barcellona può sorridere dal punto di vista economico dato che molto probabilmente chiuderà il bilancio 2019/20 con un fatturato record superiore ad 1 Miliardo di Euro, più del doppio del fatturato attuale del Napoli.

