Messi-Barcellona pace definitiva: “Ammetto i miei errori, darò tutto per questa maglia”

In un’intervista rilasciata a Goal.com Lionel Messi sancisce la pace definitiva con il Barcellona dopo le tensioni della scorsa estate quando il fuoriclasse argentino sembrava a un passo dall’addio.

“Dopo tanti momenti di tensione e incomprensioni, mi piacerebbe mettere un punto e a capo. Dobbiamo ritrovare l’unità fra tutti noi barcellonisti e capire che il meglio deve ancora arrivare.

Dobbiamo mettere da parte i contrasti e io, da parte mia, ammetto i miei errori. Se ne ho commessi, però, l’ho fatto sempre pensando per il meglio del Barça, per farne una squadra più forte.

Questo, però, è il passato.

Ora dobbiamo concentrarci per fare le cose nella miglior maniera possibile, dobbiamo cercare di unirci per cercare di ottenere il massimo come squadra e come tifoseria. L’unico modo per centrare i nostri obiettivi è rimanere uniti, con entusiasmo e passione. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

Molte cose mi hanno fatto male e ho voluto esprimere i miei sentimenti.

Chi mi conosce sa che so giocare solo per vincere. Darò tutto sul campo. È stato così nel corso di tutta la mia carriera e questo non cambierà mai. Il mio impegno per questa maglia e questo scudo rimangono totali”.

