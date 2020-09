Messi chiude la vicenda relativa al suo possibile addio al Barça: “Resto”

Lionel Messi, in un’intervista esclusiva per goal.com, ha annunciato che rimarrà al Barcellona chiudendo la vicenda relativa al suo addio.

L’argentino ha voluto sottolineare il fatto che “quello che mi è successo mi è servito per riconoscere tante persone false di cui avevo un’altra considerazione“. Inoltre ha ammesso che gli “ha fatto male quando è stato messo in dubbio il mio amore per questo club.”

Poi Messi ha annunciato che rimarrà al Barcellona “perché il presidente mi ha detto che l’unico modo di andar via è pagare la clausola”. Per lasciare il club Lionel ha ribadito che l’altro modo era quello di andare in tribunale ma nell’intervista ha detto senza mezzi termini che “non farei mai causa al Barcellona perché è il club che amo, che mi ha dato tutto sin da quando sono arrivato ed è il club della mia vita.”

Dopo tanto silenzio, quindi, l’argentino ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione sul suo possibile addio. Confermando la sua permanenza al Barcellona.

