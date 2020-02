Messi e la risposta ad Abidal: “Mi sentivo attaccato”

Lionel Messi, nella sua intervista al Mundo Deportivo, ha parlato anche di ciò che è successo con Abidal qualche settimana fa.

Di seguito le sue parole:

“Non so cosa sia successo con Abidal, ma ho risposto perché mi sentivo attaccato. Stava accusando i giocatori. Mi dava fastidio che un dirigente stesse attribuendo ai giocatori un licenziamento come quello di Valverde.

Alla fine è lui, Abidal, che prende le decisioni, per questo sono andato da lui a chiarire. Ora comunque l’ambiente è molto più tranquillo. Pensiamo solo al calcio.“

