Messi: “Giocando come stavamo facendo non vinceremo Champions”

Il calciatore del Barcellona, Lionel Messi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport ed ha parlato del momento della squadra blaugrana.

È possibile che questo stop ci faccia bene, però vediamo se ricominciano le competizioni e lì sarà fugato ogni dubbio, perché si vedrà il nostro livello. Quel che mi sembra è che il tecnico abbia male interpretato le mie parole o gli hanno spiegato male ciò che volevo dire. Ciò che ho detto è che giocando come abbiamo fatto nelle ultime partite prima dello stop non sarebbe stato sufficiente per vincere la Champions. Non ho mai dubitato della rosa che abbiamo e non ho dubbi che si possa vincere tutto quel che c’è da vincere, però non giocando nella maniera in cui stavamo giocando. Ognuno ha le sue opinioni e tutte sono rispettabili, la mia si basa sul fatto che sono stato fortunato a giocare la Champions tutti gli anni e so che non è possibile vincerla per come stavamo giocando”.

