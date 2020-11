Messi, gol meraviglioso quello del 4-0 all’Osasuna ed esultanza da brividi in onore di Diego Armando Maradona.

Salta due difensori e poi spara un sinistro sull’altro palo. Gol strepitoso di Messi.

Ma ancora più strepitosa è l’esultanza del numero 10 del Barcellona che, tolta la maglia, tira fuori una vecchia maglia del Newell’s Old Boys, ex squadra di Maradona. Indici al cielo per un momento da brividi.

