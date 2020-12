Messi, i tifosi del PSG sognano: può arrivare con Pochettino

Lionel Messi è il sogno dei tifosi del PSG. Potrebbe arrivare con Pochettino, allenatore designato dopo l’esonero di Tuchel.

“Aspettando Babbo Natale”. E’ il titolo dell’Equipe, in prima con la foto di Mauricio Pochettino, dopo che ieri il Paris Saint Germain ha esonerato il tecnico Tuchel.

Per l’ingaggio dell’argentino, gia’ allenatore del Tottenham, manca solo l’ufficialita’ Il suo arrivo potrebbe precludere, secondo Le Parisien, a uno sbarco di Messi in estate. La ‘Pulce’ ha rotto col Barcellona, al momento lo scenario piu’ concreto e’ che a scadenza di contratto Leo scelga dove andare: a farlo decidere l’ingaggio, certo, ma anche le scelte tecniche. Non e’ un segreto che il club parigino abbia pensato di prendere l’argentino quest’estate, quando la lite è scoppiata, ma la clausola o anche solo un qualsiasi indennizzo di fronte al contenzioso legale tra club e giocatore rendevano improponibile l’affare. A far pendere la bilancia per il Psg, sostiene il giornale parigino, potrebbe essere il fatto che in estate prima della scelta di Koeman come nuovo allenatore il campione di Rosario aveva indicato al club un nome come primo della lista: era quello di Pochettino. (ANSA).

