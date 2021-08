Messi in conferenza: “Addio al Barcellona davvero difficile, ma sono felice di essere al PSG”

Prima conferenza stampa per Lionel Messi da nuovo calciatore del PSG.

Questi i passaggi più interessanti delle dichiarazioni dell’asso argentino.

“Tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato davvero difficile da gestire perché dopo molti anni ho dovuto cambiare ma il fatto di arrivare qui mi ha dato tanta felicità e voglia di iniziare. Sono davvero felice di essere qui. difficile gestire l’addio al club in cui ha passato una vita, bellissimo vivere questa nuova avventura. Ringrazio Leonardo e il club per l’accoglienza fantastica. Sono sicuro che insieme saremo felici e lotteremo insieme per raggiungere gli obiettivi di questo club. Giocherò con i migliori e questo è sempre bellissimo, conosco Paredes, Di Maria, Neymar… sono stati importanti, fattore determinante perché io potessi scegliere il PSG.

Verratti? Il Barcellona lo voleva 4 anni fa, ora le cose si sono rovesciate, sono io ad essere qui pronto a giocare con lui: Verratti è un grandissimo giocatore, il migliore del mondo nella sua posizione. Un fenomeno a livello sportivo e un ragazzo stupendo, lo conosco come persona.

Champions? La fortuna va anche cercata, quello che voglio dire è che in Champions non sempre vince il migliore, si tratta di una competizione speciale ed è anche per questo che tutti vogliono vincerla.

Affrontare il Barcellona? Penso che sarebbe bello, speriamo con lo stadio pieno. Sicuramente sarebbe strano, ma questo è il calcio e può succedere”.

Durante la conferenza è intervenuto anche il presidente del PSG Al-Khelaifi.

“Sono molto orgoglioso di presentare oggi Leo come giocatore del PSG. Giorno incredibile e storico per questo club e per tutto il mondo del calcio.

Credo che ognuno sa quale sia il nostro obiettivo, che è vincere. Il nostro obiettivo da sempre non cambia, con l’arrivo di Leo. Ma al momento non abbiamo vinto nulla: dobbiamo lavorare e vincere trofei, abbiamo bisogno di questa mentalità vincente. Mbappè resta qui per vincere.

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario abbiamo seguito tutte le leggi del fair play finanziario. Rispettiamo tutto quanto e prima di fare qualsiasi passo parliamo con i nostri partner e ci confrontiamo con la Ligue1″.

