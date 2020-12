Messi: “In estate sono stato male, oggi voglio vincere con il Barcellona”

Il calciatore del Barcellona, Leo Messi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di LaSexta. Questa un’anteprima della sua intervista che verrà trasmessa per intero il 27 dicembre.

“La verità è che oggi sto bene. E’ vero che quest’estate ho passato un brutto periodo, che dipendeva da ciò che era successo prima, per come finiva la stagione, il burofax e tutto il resto. Oggi mi sento di lottare seriamente per tutto quello che abbiamo davanti. Sono emozionato. So che la società sta attraversando un momento difficile, a livello di club e squadra, e tutto ciò che circonda il Barcellona è complicato ma non vedo l’ora”

