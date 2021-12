Messi: “Non mi sono mai paragonato a Maradona e non mi importa essere il migliore”

Leo Messi dopo la conquista del settimo Pallone d’Oro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai francesi di France Football.

“Non mi importa se sono il migliore o meno. Essere considerato tra i più grandi della storia è più che sufficiente.

Non avrei mai pensato di poter vincere per sette volte il Pallone d’Oro.

Con Ronaldo c’è stata una forte rivalità in Spagna, durata diversi anni e secondo me è stato meraviglioso perché ci ha aiutato a crescere entrambi nelle rispettive carriere. Ma non credo che avessimo i fari puntati l’uno sull’altro.

Volevo solo superare me stesso per essere migliore giorno per giorno e non migliore degli altri.

Non mi sono mai paragonato a Maradona e ho cercato di non prestare troppa attenzione a questo paragone.

In Nazionale ho vissuto un periodo molto brutto per cose che vanno oltre il calcio”.

