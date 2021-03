L’attaccante del Crotone Messias, prossimo avversario del Napoli in campionato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Con il Napoli partita difficilissima.

Noi dobbiamo lasciare il campo con la consapevolezza che abbiamo dato tutto per portare a casa un risultato positivo. Ci stiamo allenando bene.

Non è facile ma dobbiamo lottare per restare in Serie A. Salvarci non è facile ma tutto è possibile, il segreto è solo il lavoro”.

