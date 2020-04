Metro Linea 1, caos spostamenti: solo 80 persone a volta potrebbero accedere

Nel caso in cui le misure di sicurezza saranno confermate, all’interno dei mezzi pubblici, sarà caos nella Metro Linea 1 e nei mezzi pubblici. A parlarne è il Mattino.

Questo perché, per quanto riguarda la metropolitana, le persone consentite a salire a bordo sarebbero solo 80. Con ulteriori attese per i pendolari, oltre ai problemi che già si conoscono; il quotidiano riferisce anche della situazione che riguarda i bus e la funicolare.

Entrambi i trasporti avrebbero notevoli problemi. La funicolare, stando al quotidiano, sarebbe quasi un servizio inutile mentre, per quanto riguarda i bus, ci sarebbe bisogno di un potenziamento dei mezzi per ovviare al problema delle restrizioni.

Una proposta, per i bus, è arrivata da Nino Simeone, presidente della commissione trasporti del Comune; Simeone ha proposto che privato e pubblico trovino un accordo per potenziare le corse dei bus, dato che il settore privato sta avendo difficoltà mentre quello pubblico le avrà nel momento in cui scatterà la ripresa.

Comments

comments