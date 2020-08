Michal Karbownik: una giovane promessa per la fascia sinistra del Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Napoli avrebbe concluso l’acquisto del giovane calciatore polacco Michal Karbownik.

Karbownik è un terzino sinistro polacco classe 2001 attualmente in forza al Legia Varsavia.

Nasce come esterno difensivo sinistro ma, grazie anche all’utilizzo di entrambi i piedi, può giocare anche come terzino destro. E’ calciatore eclettico dato che oltre al ruolo di terzino ha ricoperto il ruolo di centrocampista centrale e trequartista.

E’ un terzino veloce, offensivo, con una buona progressione e con una buona tecnica, caratteristiche che gli hanno permesso di realizzare 7 assist nella scorsa stagione nel campionato polacco. Pur essendo giovanissimo Karbownik ha inoltre una buona capacità di lettura del gioco e spesso riesce ad anticipare le giocate offensive degli avversari.

Lo scorso anno ha vinto il Campionato Polacco proprio con il Legia mentre questa stagione è iniziata con la sfortunata eliminazione dai preliminari di Champions contro l’Omonia, squadra cipriota. Una curiosità legata alle due partite giocate durante i Play Off di Champions è che Karbownik è stato impiegato sempre come terzino destro nel 4-2-3-1.

Dal 2017 è nel giro della Nazionale Polacca con la quale ha già ottenuto 23 presenze tra Under 17, Under 8 e Under 19.

I suoi interessi sono gestiti dalla Procura UNIDOS che gestisce gli interessi di diversi calciatori polacchi.

