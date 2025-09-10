Miguel Gutierrez e David Neres: le ultime news

Il Corriere dello Sport fornisce aggiornamenti sulle condizioni di Miguel Gutierrez e David Neres fermi ai box fino allo scorso turno in campionato

“…In questi giorni, approfittando della sosta, ha lavorato con continuità anche Gutierrez, reduce dall’intervento alla caviglia destra di inizio luglio ma ormai vicino al rientro. Deciderà Conte dove e quando, ma l’esterno spagnolo è ormai pronto.

Valutazioni in corso anche sulle condizioni di Neres, altro osservato speciale durante la sosta. Il brasiliano aveva saltato il Cagliari per adduttore infiammato. Ma sono in tanti, in vista del tour de force, a sperare in una finestra, come Milinkovic-Savic oppure Lang, entrato bene contro il Cagliari e in grado, con le sue caratteristiche, di cambiare volto al Napoli. Presto ci sarà bisogno di tutti”.

