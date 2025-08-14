Miguel Gutierrez: lunedì prossimo le visite mediche?

Miguel Gutierrez: mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto per il nuovo esterno sinistro del Napoli
Al Girona vanno 18 milioni più bonus per l’ex esterno del Real Madrid autore di due ottime stagioni in Liga con il Girona. Le visite mediche sono pronte. Il giocatore le svolgerà all’inizio della prossima settimana alla clinica Villa Stuart di Roma, forse proprio lunedì. Poi l’annuncio ufficiale da parte del club. Il settimo acquisto estivo a causa di una recente operazione alla caviglia sarà disponibile solo tra qualche settimana.