Mihajlovic a Dazn: “Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, per cui non solo Orsolini ma anche altri attaccanti più forti non trovano spazi contro il Napoli”

Ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic dopo la partita contro il Napoli.

“Torno a casa di buon umore, oggi sono diventato nonno e non mi faccio rovinare questo momento per niente al mondo.”

Oggi il Bologna sembrava non crederci: è mancata la reazione.

“Sì, può darsi. Abbiamo perso conto una squadra più forte che avrebbe vinto anche senza i due rigori. Diventa difficile però giocare contro squadre già in partenza più forti con due espulsioni o due rigori contro. I ragazzi hanno fatto quello che hanno potuto. Non voglio più parlare dell’arbitraggio perché dopo ogni partita del Bologna mi chiedete un giudizio sugli arbitri: datevi una risposta da soli, io non voglio commentare. C’è stato anche l’episodio della gomitata di Osimhen su Theate che non è stato neanche visto. Io per una cosa simile ho subito rigore ed espulsione. Comunque il Napoli ha vinto meritatamente, è più forte di noi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, tra quattro giorni abbiamo una gara difficile col Cagliari da provare a vincere. Sono fiducioso perché la squadra ha mentalità, gioca e recupereremo qualche giocatore.”

In cosa può migliorare Orsolini per trovare spazio in questo nuovo modulo?

“Ha tutte le caratteristiche per poter far bene in quel ruolo lì perché ha profondità, un bel tiro. A gennaio non avremo Barrow per un mese e Orsolini può giocare tranquillamente lì, da sottopunta. La partita di oggi non era facile, il Napoli ha la miglior difesa del campionato, per cui non solo Orsolini ma anche altri attaccanti più forti non trovano spazi contro il Napoli. Anche gli episodi poi condizionano le partite. Il ragazzo ha provato a fare quello che gli ho chiesto.”

Quali differenze tra Napoli e Milan?

“Non me ne vorrà il mio amico Ibra, ma spero che il Napoli vinca lo Scudetto perché ha un pubblico meraviglioso e lo scudetto non arriva da tempo, faccio il tifo per il Napoli. Poi come squadre sono tutte e due ottime squadre. L’unico problema sarà gennaio, quando mancheranno quei 2-3 calciatori importanti. Il Napoli per forza, compattezza, gioco, rosa ed allenatore sono sicuro che andrà fino in fondo. Non so chi vincerà lo scudetto, ma spero il Napoli.”

