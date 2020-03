Mihajlovic: “Ci chiedono solo di restare a casa, dopo sarà tutto più bello”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic alle prese con la leucemia, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Restare a casa per me è piacevole. Non sto sminuendo né i pericoli del coronavirus che debelleremo né l’ansia di chi non è abituato a stare a casa. Dopo quello che ho passato tra guerre e bombardamenti e i mesi in ospedale stare a casa con la mia famiglia intorno lo trovo un privilegio.

Ci chiedono solo questo: di stare in casa. Gli ospedali in alcune regioni sono pieni le terapie intensive non bastano per tutti e non c’è solo il coronavirus da curare.

Agli italiani dico: seguiamo le istruzioni che ci danno dopo il picco arriverà la discesa e dopo sarà bellissima la quotidianità della vita”.

